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Як швейцарці досягають багатства:
сім ключових стратегій

Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 27 жов, 2024 08:51

Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій

Пропонуємо до обговорення:
Кожен сьомий дорослий у Швейцарії є мільйонером, що вп’ятеро більше, ніж у США. Як їм вдається накопичувати і зберігати статки?

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Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій
R2
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