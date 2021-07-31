Кожен сьомий дорослий у Швейцарії є мільйонером, що вп’ятеро більше, ніж у США. Як їм вдається накопичувати і зберігати статки?
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Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій
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Додано: Нед 27 жов, 2024 08:51
Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій
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Як швейцарці досягають багатства: сім ключових стратегій
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