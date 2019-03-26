RSS
Відео новини від Finance.ua

Відео новини від Finance.ua
Новини в відео-форматі: економіка, фінанси, політика, технології.
Повідомлення Додано: Сер 01 жов, 2025 10:56



У жовтні буде великий пакет змін, які стосуються життя мільйонів українців. Не всі зміни українцям сподобаються. А для бізнесу - так взагалі шокуючі зміни. Детальніше про це - у нашому відео.

00:00 Соціальні зміни для пенсіонерів та ВПО / Базова соцдопомога для всіх
02:04 Старт опалювального сезону
02:32 Дві зміни від Нацбанку
03:40 Зміни для ФОПів: позитивна і не дуже
04:35 Зміна, яка обурила бізнес
04:55 Нові правила в'їзду в Євросоюз

Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 03 жов, 2025 19:10



Прожитковий мінімум в Україні - це не просто цифра. Він впливає на життя українців у багатьох сферах. У цьому відео ви дізнаєтесь, чи можна підняти цей мінімум до реального і який прожитковий мінімум закладений на 2026 рік.

00:00 Що таке прожитковий мінімум і який він в Україні
01:28 Який прожитковий мінімум закладений у бюджет-2026 і який пропонує Комітет з питань соцзахисту
02:43 Чи можна підняти прожитковий мінімум до фактичного?
05:12 Корупція проти підвищення прожиткового мінімуму
06:18 Радикальні зміни для визначення прожиткового мінімуму

Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 08 жов, 2025 16:48



Кожен працюючий українець знає що таке трудова книжка. Та вже скоро ці книги втратять актуальність. Чим їх замінять та що буде з нашим стажем - дізнаєтесь у цьому відео. Розібратись у цій темі нам допоміг міністр соцполітики у 2016-19 роках Андрій Рева.

00:00 До якого часу діють паперові трудові книжки
01:40 Оцифрування трудової книжки: кому це треба робити
02:25 Чи треба діючим пенсіонерам оцифровувати свій стаж
03:18 Оцифрування трудового стажу для майбутніх пенсіонерів
04:15 Андрій Рева: не відтягуйте питання оцифрування стажу до останнього
06:35 Що робити, коли згубили трудову книжку. В якому випадку трудовий стаж не зарахують!
09:25 Яку інформацію з трудових книжок треба оцифрувати
10:34 Підсумки


Ірина_
Повідомлення Додано: Чет 23 жов, 2025 14:28


Електроенергія по 9, вода по 100, а скільки ж коштуватиме тепло і газ ? Це не страшилки, а наша найближча реальність. Тема нашого сьогоднішнього глибокого аналізу — комунальні тарифи в Україні.

00:00 Аналіз ринку комунальних послуг. Мораторій
02:15 Які тарифи не потрапляють під дію мораторію
03:35 Зростання тарифів неминуче
05:09 Прогнози на 2026 рік. Подорожчання електроенергії
06:08 Мораторій на газ. Але ціни піднімуть?
07:15 Посилення системи соціального захисту
07:41 Тарифи на холодну воду. Ціни можуть бути дуже "холодними"
09:09 Як зекономити на комуналці. Корисні поради

Ірина_
Повідомлення Додано: Сер 05 лис, 2025 19:41



Кожен українець отримає по 1000 гривень. А ще буде виплата по 6500, але не кожному. Як отримати ці гроші і на що їх можна буде витратити - дізнаєтесь у цьому відео.

00:00 Як подати заявку на зимову тисячу і на що можна її витратити
01:26 Тепла зима: Хто зможе отримати 6500 гривень та як оформити цю допомогу
04:25 Скільки грошей виділять на ці виплати

Ірина_
Повідомлення Додано: Вів 02 гру, 2025 16:10


Розповідаємо про головні зміни у житті українців у перший місяць зими і водночас останній місяць 2025 року. Комусь грудень грошенят підкине, а комусь нові можливості. Деталі - на відео.

00:00 Виплата 6500 малозабезпеченим
01:00 Тисяча зимової підтримки: поспішайте оформити допомогу
01:36 3000 км від Укрзалізниці - подорожуйте безкоштовно
02:07 Верифікація пенсіонерів: кому це треба зробити до 31 грудня
02:37 Нова програма компенсацій за втрачене житло для ВПО
03:31 Бронювання для всіх? Зміни мобілізаційні
04:08 Ухвалення Держбюджету-2026

Ірина_
Повідомлення Додано: Пон 08 гру, 2025 08:26

Чи будуть ГРОШІ на ЗАРПЛАТИ? Розбираємо БЮДЖЕТ 2026



Де взяти гроші на підвищення зарплат вчителям, лікарям, та загалом бюджетникам, яке передбачається у бюджеті на 26-й рік? З чого держава платитиме пенсії, коли в бюджеті справжня чорна діра розміром у майже 20 мільярдів доларів? У цьому відео ми даємо відповіді на ці питання.


Модератор
Повідомлення Додано: Сер 17 гру, 2025 17:09



Пенсіонерів в Україні у 2026 році чекають гарні новини - пенсія виросте і як мінімум двічі. У цьому відео ви дізнаєтесь, на скільки зростуть пенсії, чого бракує нашим пенсіонерам і яка сума, потрібна для гідного життя на пенсії.

00:00 Скільки в Україні сьогодні пенсіонерів, і скільки людей сплачують ЄСВ
03:04 Які підвищення отримають пенсіонери з 1 січня
04:23 Індексація пенсій у 2026 році
05:36 Індексація пенсій vs інфляція: хто перемагає
06:40 Якою має бути пенсія для гідного життя в Україні

Ірина_
Повідомлення Додано: П'ят 26 гру, 2025 15:45

Бюджет України та допомога ЄС



00:00 — Чому бюджет-2026 схожий на “сімейний бюджет у дефіциті”
00:35 — Доходи/видатки/дефіцит: що означають ці цифри
01:20 — Пенсії: виплати + індексація і чому це не завжди “підвищення”
02:40 — Освіта: нова логіка зарплат вчителів
03:45 — Медицина: що реально зміниться
05:15 — Оборона: великі цифри та головний нюанс
07:50 — €90 млрд від ЄС: як це впливає на стабільність і гривню
08:44 — Висновок: “виживання і витримка”, а не розвиток

Ірина_
