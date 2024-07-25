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Захист рахунків ФОПів: Фонд
гарантування повідомив деталі

Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 08 лис, 2024 14:43

Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі

Пропонуємо до обговорення:
Фонд гарантування нагадав українцям, як він гарантує права вкладників та захищає заощадження українців.

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Захист рахунків ФОПів: Фонд гарантування повідомив деталі
R2
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Це ті неадеквати, що продають в окупованому Селидово нежитлове приміщення за 4,5млн грн? https://www.fg.gov.ua/lot/171556
salvydas
 
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Модератори: Ірина_, Модератор

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