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Як платити за електроенергію
менше, перейшовши...

Як платити за електроенергію менше, перейшовши...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 12:53

Як платити за електроенергію менше, перейшовши...

Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть зекономити на рахунках за електроенергію, перейшовши на «нічний» тариф. Така можливість дає змогу платити за спожите світло вдвічі дешевше, але вона доступна не всім.

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Як платити за електроенергію менше, перейшовши на «нічний» тариф
R2
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Повідомлення Додано: Нед 10 лис, 2024 12:53

Зараз багато людей встановило гібридні інвертори і великі батареї. Щоб користатися всіма перевагами нічного тарифу, потрібно відповідно сконфігурувати інвертор. Заряджати батарею вночі, а вдень використовувати її по пріоритету, з мережі брати лише те що не вистачає. Такі можливості надає немало виробників. А батареї lifepo4 мають достатній ресурс для щоденного використання на протязі 10 років.

З недоліків - трошки більше шуму на протязі дня.

А великий недолік - це відсутність нічних тарифів для юридичних осіб! Хоча б для офісів в житлових будинках. Там і так є інвертори і батареї.

Все це дозволить зняти значне навантаження в денний час з мережі.
vovka2008
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