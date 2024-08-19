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Як платити за електроенергію менше, перейшовши...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 10 лис, 2024 12:53
Пропонуємо до обговорення:
Українці можуть зекономити на рахунках за електроенергію, перейшовши на «нічний» тариф. Така можливість дає змогу платити за спожите світло вдвічі дешевше, але вона доступна не всім.
Дивися повний текст Як платити за електроенергію менше, перейшовши на «нічний» тариф
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R2
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Додано: Нед 10 лис, 2024 12:53
Зараз багато людей встановило гібридні інвертори і великі батареї. Щоб користатися всіма перевагами нічного тарифу, потрібно відповідно сконфігурувати інвертор. Заряджати батарею вночі, а вдень використовувати її по пріоритету, з мережі брати лише те що не вистачає. Такі можливості надає немало виробників. А батареї lifepo4 мають достатній ресурс для щоденного використання на протязі 10 років.
З недоліків - трошки більше шуму на протязі дня.
А великий недолік - це відсутність нічних тарифів для юридичних осіб! Хоча б для офісів в житлових будинках. Там і так є інвертори і батареї.
Все це дозволить зняти значне навантаження в денний час з мережі.
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vovka2008
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