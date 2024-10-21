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На що погоджуються українці, відкриваючи спеціальну...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 14 лис, 2024 13:31
Пропонуємо до обговорення:
Вже близько трьох мільйонів українців відкрили картку «Національний кешбек», щоб отримати бонуси за купівлю товарів вітчизняного виробництва. З грудня, як повідомили в уряді, на цю карту можна буде отримати «тисячу від Зеленського».
Дивися повний текст На що погоджуються українці, відкриваючи спеціальну картку «Національний кешбек» (інфографіка)
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Додано: Чет 14 лис, 2024 13:31
Ага, ми все зрозуміли, в мене є картка єПідтримка з Ковіду, здавалося, чому оцю єПідтримку не нараховують на карту єПідтримка, але ні на провальний кешбек. До побачення наш казковий боба та його шаурма.
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Ірина_, Модератор
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akido
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