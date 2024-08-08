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Чому в маршрутках не можна
встановити GPS-трекери, щоб...

Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 23:12

Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб...

Пропонуємо до обговорення:
Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоби відстежувати їх рух по місту в режимі реального часу, розказало КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» у відповідь «Хмарочосу».

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Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб відстежувати їх рух
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лис, 2024 23:12

Маєчня - трекери можна зробити обов'язковою вимогою до приватних перевізників
linkov_panels
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