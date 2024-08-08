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Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб...
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:12
Пропонуємо до обговорення:
Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоби відстежувати їх рух по місту в режимі реального часу, розказало КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» у відповідь «Хмарочосу».
Дивися повний текст Чому в маршрутках не можна встановити GPS-трекери, щоб відстежувати їх рух
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Додано: Чет 14 лис, 2024 23:12
Маєчня - трекери можна зробити обов'язковою вимогою до приватних перевізників
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