RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Яке майбутнє у криптовалют —
думки експертів

Яке майбутнє у криптовалют — думки експертів
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 14:52

Яке майбутнє у криптовалют — думки експертів

Пропонуємо до обговорення:
Що робити, якщо ти лише став на шлях інвестування в криптовалюти? Який вигляд матиме надалі її використання? На ці та інші питання намагалися знайти відповіді експерти під час дискусії, яка відбулася в рамках конференції «Жити на відсотки».

Дивися повний текст
Яке майбутнє у криптовалют — думки експертів
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100156
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 15 лис, 2024 15:35

такое же как у дирижаблей. Смысл любой валюты в гарантиях эмитента. Даже в расписке от алкаша больше гарантий, чем у крипты.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 25694
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2416 раз.
Подякували: 3386 раз.
 
Профіль
 
3
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Хмарний майнінг та CGMD Miner: Інновації у світі криптовалют
R2 » Сер 10 січ, 2024 00:25
2 566
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 січ, 2024 03:54
Gastarbaiter
В Google визнали, що інтерес до криптовалют в Україні...
R2 » Сер 07 чер, 2023 07:54
1 419
Переглянути останнє повідомлення
Сер 07 чер, 2023 07:54
myrfun
Крістін Лагард висловилася негативно щодо криптовалют
R2 » Пон 23 тра, 2022 10:43
1 653
Переглянути останнє повідомлення
Пон 23 тра, 2022 23:36
waldi_ua

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.