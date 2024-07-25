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Кадрова криза в держінституціях
посилилася, потрібно...

Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:17

Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський зазначив, що війна посилила кадрову проблему в державних інституціях. Він пропонує полегшити перехід спеціалістів з приватного сектору.

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Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
R2
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