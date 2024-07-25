RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Кадрова криза в держінституціях
посилилася, потрібно...

Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:17

Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...

Пропонуємо до обговорення:
Президент Володимир Зеленський зазначив, що війна посилила кадрову проблему в державних інституціях. Він пропонує полегшити перехід спеціалістів з приватного сектору.

Дивися повний текст
Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно полегшити перехід з приватного сектору — Зеленський
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100215
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 12:17

Це зелене мурло вже зробило зарплати вчителям по $4000
scumb007
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 18.11.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 15:05

ВВП обвалилось втричі, а блазню чиновників бракне!
Cris
 
Повідомлень: 1139
З нами з: 10.10.08
Подякував: 355 раз.
Подякували: 335 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 11:50

щоб будувати і розвивати майбутнє потрібно щоб було забезпечено БАЗОВІ вимоги, наприклад мир і спокій в нашій Україні. все інше потім...
mikedavi000
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 19.11.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 14:50

R2
Проблема з кадрами в голові президента.
Президент (разом з "офісом") забрали на себе повноваження міністрів/міністерств. Замість обіцяних професіоналів призначають чиновників які нічого не вирішують а чекають рішення з "офісу", а після звільнення їдуть закордон "послами".
Вже не раз казали - країні потрібен Уряд національної злагоди, щоб на посадах були справжні професіональні-відповідальні люди.
Тоді міністерства будуть працювати і значну більшість проблем буде вирішено
equinox
 
Повідомлень: 414
З нами з: 12.12.13
Подякував: 156 раз.
Подякували: 133 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 19 лис, 2024 15:35

це дуже коротко називається "частная єврейская лавочка"
тріггер про це часто розповідає в своїх роздумах
https://www.youtube.com/@anatoliyyakymenko/videos
greenozon
 
Повідомлень: 16776
З нами з: 01.06.14
Подякував: 492 раз.
Подякували: 1681 раз.
 
Профіль
 
1
2
1
6
Повідомлення Додано: Сер 20 лис, 2024 13:16

ну треба всім держслужбовцям ще пенсію по інвалідності призначити мабуть
yuluk
 
Повідомлень: 271
З нами з: 04.02.11
Подякував: 35 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 11:15

R2 Відчувається, що перша особа в країні взагалі не володіє ситуацією, коли заявляє, що "Велика кількість спеціалістів залишила свої посади, щоб захищати країну". Всі ці "вєлікіє спєци" поробили собі броню, попіднімали свої оклади і преміальні до космічних висот, багато хто і військову форму натягнув на себе, і мужньо захищають Батьківщину в тиші своїх кабінетів. При цьому регулярно виїжджають за кордон після мужнього протирання штанів на своєму робочому місці, адже їхні,тільки офіційні дохододи, зросли як мінімум в два-три рази. На підняття мінімальної зарплати грошей не дають( для чого холопам гроші,хай ідуть на фронті заробляють), зате чиновники за час війни дуже непогано спустошують бюджет.
qazzax
 
Повідомлень: 534
З нами з: 02.04.10
Подякував: 184 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:08

Re: Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...

опять первым лицам и приближенным к ним подымут заработную плату, будут вместо 100 тыс грн в месяц получать 250 тыс., а простые специалисты так и будут получать 12-18 тыс.
У меня на работе тоже, нельзя удержать человека с высшим электротехническим образованием, молодой парень, сразу на мастера его, 18 тысяч, а он говорит, я барменом, без чаевых, 40 тыс в месяц, и увольняется.
Примат
 
Повідомлень: 617
З нами з: 09.12.21
Подякував: 24 раз.
Подякували: 49 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Податки в Італії, Іспанії та Франції: що потрібно знати...
R2 » Вів 29 жов, 2024 11:16
2 2920
Переглянути останнє повідомлення
Сер 30 жов, 2024 09:24
GALeon
Скільки потрібно води чи електрики для роботи ChatGPT-4
R2 » Суб 21 вер, 2024 09:13
2 749
Переглянути останнє повідомлення
Суб 21 вер, 2024 11:04
вектор
Кількість податківців потрібно скоротити на 80%, це б...
R2 » Сер 24 лип, 2024 09:18
6 1235
Переглянути останнє повідомлення
Чет 25 лип, 2024 08:32
Примат

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.