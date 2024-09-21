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Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 січ, 2025 15:56
Примат какой идиот будет работать за 18 тысяч? это уровень глово, кататся на велосипеде
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stokoz
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:19
"Примат какой идиот будет работать за 18 тысяч? "-мабуть я, бо отримую 9700грн
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isach2018kl
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Додано: Сер 22 січ, 2025 16:27
а ненада мобілізувати спеціалістиів і не буде кадрової кризи
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isach2018kl
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