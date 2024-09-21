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Кадрова криза в держінституціях
посилилася, потрібно...

Кадрова криза в держінституціях посилилася, потрібно...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 15:56

Примат какой идиот будет работать за 18 тысяч? это уровень глово, кататся на велосипеде
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:19

"Примат какой идиот будет работать за 18 тысяч? "-мабуть я, бо отримую 9700грн
isach2018kl
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Повідомлення Додано: Сер 22 січ, 2025 16:27

а ненада мобілізувати спеціалістиів і не буде кадрової кризи
isach2018kl
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Модератори: Ірина_, Модератор

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