З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
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Ринок нерухомості через війну сильно «просів» у східних областях, де вартість житла знизилась ледь не на третину. Натомість різко зріс попит на квартири у західних областях та Києві, як на вторинному ринку, так і на первинному. На ці регіони припадає 65% усіх новобудов, які зводяться зараз в Україні.