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З ремонтом чи без: яку нерухомість
зараз вигідніше купувати

З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:00

З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати

Пропонуємо до обговорення:
Ринок нерухомості через війну сильно «просів» у східних областях, де вартість житла знизилась ледь не на третину. Натомість різко зріс попит на квартири у західних областях та Києві, як на вторинному ринку, так і на первинному. На ці регіони припадає 65% усіх новобудов, які зводяться зараз в Україні.

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З ремонтом чи без: яку нерухомість зараз вигідніше купувати
R2
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Повідомлення Додано: Пон 18 лис, 2024 16:00

Шановні читачі!
Який досвід Ви маєте з купівлею нерухомості?
Чи готові Ви вкладати кошти та час у ремонт після покупки житла, чи віддаєте перевагу варіантам "заїжджай і живи"?
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Ірина_
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