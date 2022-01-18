Зручність порталу: обговорюємо недоліки, вказуємо на помилки

Добрий день. у вас на головній сторінці курс валюти по НБУ на 00:00 вчорашнього дня, думаю через це в 1с тягнеться неправильний курс (вчорашній). коли ви зможете виправити цю помилку і чи можна розраховувати на якийсь зворотній зв'язок?
abakumkir написав:Добрий день. у вас на головній сторінці курс валюти по НБУ на 00:00 вчорашнього дня, думаю через це в 1с тягнеться неправильний курс (вчорашній). коли ви зможете виправити цю помилку і чи можна розраховувати на якийсь зворотній зв'язок?
Добрий день, шановний користувач. Уточніть, будь ласка, посилання чи скріншот.
abakumkir написав:Добрий день. у вас на головній сторінці курс валюти по НБУ на 00:00 вчорашнього дня, думаю через це в 1с тягнеться неправильний курс (вчорашній). коли ви зможете виправити цю помилку і чи можна розраховувати на якийсь зворотній зв'язок?
Добрий день, шановний користувач. Уточніть, будь ласка, посилання чи скріншот.