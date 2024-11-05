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«Тисяча Зеленського»:
уряд оприлюднив постанову

«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:40

«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть отримати тисячу гривень з коштів державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року — січня 2025 року.

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«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:40

А как получить если телефон кнопочный?
alex7k
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