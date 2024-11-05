Українці зможуть отримати тисячу гривень з коштів державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року — січня 2025 року.
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«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову
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Додано: Пон 25 лис, 2024 15:40
«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову
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Дивися повний текст
«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову
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