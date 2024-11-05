RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
«Тисяча Зеленського»:
уряд оприлюднив постанову

«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:40

«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову

Пропонуємо до обговорення:
Українці зможуть отримати тисячу гривень з коштів державного бюджету. Для цього потрібно подати заяву протягом грудня 2024 року — січня 2025 року.

Дивися повний текст
«Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 100166
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 152 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 15:40

А как получить если телефон кнопочный?
alex7k
Аватар користувача
 
Повідомлень: 46
З нами з: 02.08.21
Подякував: 0 раз.
Подякували: 2 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 20:16

Re: «Тисяча Зеленського»: уряд оприлюднив постанову

alex7k написав:А как получить если телефон кнопочный?
укрпошта
GALeon
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1462
З нами з: 13.02.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 62 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Уряд затвердив дату початку виплати «тисячі Зеленського»
R2 » П'ят 15 лис, 2024 16:17
1 361
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 15 лис, 2024 16:17
stokoz
Українці зможуть отримати тисячу Зеленського і без «Дії»
R2 » Вів 05 лис, 2024 20:24
1 363
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лис, 2024 20:24
cfifgjxnf
Уряд підтримав економічне бронювання
R2 » П'ят 04 жов, 2024 16:14
1 465
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 04 жов, 2024 19:38
Investor_K

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.