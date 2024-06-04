В Україні пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі з 60 до 55 років.
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У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі
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Додано: Пон 25 лис, 2024 18:01
У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на...
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У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі
Додано: Пон 25 лис, 2024 18:38
Додано: Пон 25 лис, 2024 18:55
Это замечательно, но не понятно, почему количество болячек даже в 54 года лечить ещё норм, а в 55 уже нет. И риторический вопрос зачем нужна ВЛК, если болячки определяются по возрасту.
Ну а вообще пробегала информация, что военкоматам и так выдано указание людей старше 50 лет грести только, если они настолько нужные специалисты, что их кто-то на уровне минобороны запросил персонально. Так что даже, если этот проект примут (ой, в ближайшие годы сомнительно), то ничего не изменится. Зато товарищ Гончаренко в очередной раз пропиарился.
Додано: Пон 25 лис, 2024 23:52
На жаль слуги типу народу у Верховній Раді ніколи не проголосують за це
😡
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