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У Раді пропонують зменшити
граничний вік перебування на...

У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:01

У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі з 60 до 55 років.

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У Раді пропонують зменшити граничний вік перебування на військовій службі
R2
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:01

Чому не до 50 років?
olegprof72
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 18:55

  Игорь Алексеевич написав:Посчитали, что в 55 лет хронических болячек на 30% больше, чем кому 50 и лечить их за счёт гос-ва идиотизм.

Это замечательно, но не понятно, почему количество болячек даже в 54 года лечить ещё норм, а в 55 уже нет. И риторический вопрос зачем нужна ВЛК, если болячки определяются по возрасту.

Ну а вообще пробегала информация, что военкоматам и так выдано указание людей старше 50 лет грести только, если они настолько нужные специалисты, что их кто-то на уровне минобороны запросил персонально. Так что даже, если этот проект примут (ой, в ближайшие годы сомнительно), то ничего не изменится. Зато товарищ Гончаренко в очередной раз пропиарился.
moveton
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Повідомлення Додано: Пон 25 лис, 2024 23:52

На жаль слуги типу народу у Верховній Раді ніколи не проголосують за це
😡
igemus64
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Повідомлення Додано: Вів 26 лис, 2024 10:25

Я в 58 не можу воювати, а виїхати за кордон попрацювати водієм і допомогти сім'ї та ЗСУ МОЖУ, тому закон потрібний треба приймати, і таких як я багато .
vorobeu66
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