З 4 грудня через «Укрпошту» 1000 гривень зимової єПідтримки отримають ті люди, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через «Укрпошту».
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«Зимова єПідтримка»: в «Укрпошті» пояснили, як отримати тисячу гривень
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Додано: Пон 02 гру, 2024 13:30
«Зимова єПідтримка»: в «Укрпошті» пояснили, як отримати...
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«Зимова єПідтримка»: в «Укрпошті» пояснили, як отримати тисячу гривень
Додано: Пон 02 гру, 2024 13:30
Шановні читачі!
Як Ви вважаєте, чи достатньо 1000 гривень для того, щоб суттєво покращити фінансове становище вразливих верств населення?
А на що Ви плануєте витратити свою тисячу? Поділіться, будь ласка, в коментарях.
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