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«Зимова єПідтримка»: в «Укрпошті»
пояснили, як отримати...

«Зимова єПідтримка»: в «Укрпошті» пояснили, як отримати...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 13:30

«Зимова єПідтримка»: в «Укрпошті» пояснили, як отримати...

Пропонуємо до обговорення:
З 4 грудня через «Укрпошту» 1000 гривень зимової єПідтримки отримають ті люди, які зазвичай отримують пенсії та субсидії через «Укрпошту».

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«Зимова єПідтримка»: в «Укрпошті» пояснили, як отримати тисячу гривень
R2
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Повідомлення Додано: Пон 02 гру, 2024 13:30

Шановні читачі!

Як Ви вважаєте, чи достатньо 1000 гривень для того, щоб суттєво покращити фінансове становище вразливих верств населення?
А на що Ви плануєте витратити свою тисячу? Поділіться, будь ласка, в коментарях.
Ірина_
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