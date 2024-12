Інвестиції в нерухомість (Чехія)

Додано: Пон 02 гру, 2024 20:29

3 důvody, proč zhodnotit finance u Sarmatia Group ® invest a.s.



• Každý rok vám peníze zhodnotíme fixními 5 %.





• Investovat s námi můžete již od 100 000 Kč.





• Na veškerý kapitál dohlíží Česká národní banka.





Kdo šetří, má za tři

A kdo investuje, má dokonce za pět! Nenechávejte své peníze jen tak ležet na běžných vkladových účtech. My vám nabízíme relativně bezpečné zhodnocení pod dohledem České národní banky. Investujte s námi do sektoru nemovitostí a každý rok vám zhodnotíme peníze fixními 5 % p.a.













3 причини оцінити фінанси в Sarmatia Group ® invest a.s.



• Щороку ми будемо оцінювати ваші гроші за фіксованою ставкою 5%.





• Ви можете інвестувати з нами від 100 000 крон.





• Весь капітал контролюється Чеським національним банком.







Ми пропонуємо вам відносно безпечну оцінку під наглядом Чеського національного банку. Інвестуйте з нами в сектор нерухомості, і ми оцінимо ваші гроші за фіксованою ставкою 5% на рік.