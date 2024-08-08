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Прем’єр-міністр назвав основні
цілі зимової роздачі по...

Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:25

Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по...

Пропонуємо до обговорення:
Прем’єр-міністр Денис Шмигаль в етері національного телемарафону назвав три основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень в межах програми «єПідтримка».

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Прем’єр-міністр назвав основні цілі зимової роздачі по 1000 гривень
R2
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Повідомлення Додано: Вів 03 гру, 2024 12:25

зелень готується до перевиборів, а українці до " ВЕСНА ПРИЙТЕ І СЯДУТЬ УСІ зє"!
serjf2006
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