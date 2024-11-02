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Заборгованість українців по
мікропозиках зросла майже...

Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:30

Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже...

Пропонуємо до обговорення:
Українці беруть менше мікропозик, ніж до повномасштабної війни. Майже 6 млн позик у мікрофінансових організаціях (МФО) на загальну суму 37,11 млрд грн оформили українці за 9 місяців 2024 року.

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Заборгованість українців по мікропозиках зросла майже удвічі від початку року (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 13:30

про реальну ставку тактично промовчали
trololo
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Повідомлення Додано: Сер 04 гру, 2024 16:10

trololo
нужно жить по средствам чтобы ставка с ломбарда не волновала...но к сожелению люди у нас финансово безграмотные в половине случаев
konstantin kirovograd
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