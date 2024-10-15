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Обмін податковою інформацією: держава вже отримала дані...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 08 гру, 2024 10:46
Пропонуємо до обговорення:
Україна вже почала отримувати інформацію про закордонні рахунки своїх громадян у межах міжнародної угоди про автоматичний обмін податкової інформації.
Дивися повний текст Обмін податковою інформацією: держава вже отримала дані про закордонні рахунки українців — Гетманцев
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R2
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Додано: Нед 08 гру, 2024 10:46
хто ці украінці?
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leonidm
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