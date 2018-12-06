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Щодо динаміки закриття і
відкриття ФОП у 2024 році

Щодо динаміки закриття і відкриття ФОП у 2024 році
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:02

Щодо динаміки закриття і відкриття ФОП у 2024 році

Олег Гетман
Опендатабот повідомляє, що в Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.

В той же час за 2023 рік відкрилось 304 тисяч ФОП, за 8 місяців 2024 року відкрилось 193 тис ФОП (прогноз на 2024 рік = 290 тис ФОП).

Наприкінці року припинень діяльності ФОП стало дещо більше, бо з 1 січня впроваджується не лише ВЗ, а і повертається обов'язкова сплата ЄСВ для ФОП.
В той же час за підсумками року відкритих ФОП буде орієнтовно на 40 тис більше, ніж закритих, загальна кількість ФОП перевищить 2.1 млн суб'єктів

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Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:10

Re: Щодо динаміки закриття і відкриття ФОП у 2024 році

Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.
Дюрі-бачі
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