Щодо динаміки закриття і відкриття ФОП у 2024 році

Опендатабот повідомляє, що в Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.
В той же час за 2023 рік відкрилось 304 тисяч ФОП, за 8 місяців 2024 року відкрилось 193 тис ФОП (прогноз на 2024 рік = 290 тис ФОП).
Наприкінці року припинень діяльності ФОП стало дещо більше, бо з 1 січня впроваджується не лише ВЗ, а і повертається обов'язкова сплата ЄСВ для ФОП. В той же час за підсумками року відкритих ФОП буде орієнтовно на 40 тис більше, ніж закритих, загальна кількість ФОП перевищить 2.1 млн суб'єктів
За даними дослідження YouControl.Market - у 2024 році українці відкрили 284,9 тис. ФОП. Динаміку відкриттів за останні 5 років - на графіку. 🔝 Серед секторів лідерів за відкриттями ФОПів: роздрібна торгівля - 80 тисяч, ІТ - 38,7 тисячі та інші послуги - 38,2 тисячі. 👩💻 Продовжується тренд на зростання кількості жінок серед нових підприємиць: 61% зареєстрованих ФОПів у 2024 році належить жінкам, 49% - чоловікам.
В той же час закрилось у 2024 році - 210 тисяч ФОП
yama Просто в моєму оточенні закрився 1 ФОП 3 групи, бо емігрував, з десяток 1 групи які торгували на базарі і з них майже всі торгують далі вчорну і ще п'ятірка мертвих (з 0 оборотом) на загальній системі.