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Щодо динаміки закриття і
відкриття ФОП у 2024 році

Щодо динаміки закриття і відкриття ФОП у 2024 році
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Обговорення питань про податки та систему оподаткування на фінансовому форумі Finance.UA - податковий кодекс, податки з доходів фізичних осіб, транспортний податок, ставки, види податків і зборів
Повідомлення Додано: Сер 18 гру, 2024 18:02

Щодо динаміки закриття і відкриття ФОП у 2024 році

Олег Гетман
Опендатабот повідомляє, що в Україні з початку року припинили свою діяльність 254 288 фізосіб-підприємців. Після підписання президентом закону про підвищення податків закрилися 22,5 тис. ФОПів.

В той же час за 2023 рік відкрилось 304 тисяч ФОП, за 8 місяців 2024 року відкрилось 193 тис ФОП (прогноз на 2024 рік = 290 тис ФОП).

Наприкінці року припинень діяльності ФОП стало дещо більше, бо з 1 січня впроваджується не лише ВЗ, а і повертається обов'язкова сплата ЄСВ для ФОП.
В той же час за підсумками року відкритих ФОП буде орієнтовно на 40 тис більше, ніж закритих, загальна кількість ФОП перевищить 2.1 млн суб'єктів

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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:10

Re: Щодо динаміки закриття і відкриття ФОП у 2024 році

Гетьмацев знову переграв ФОП: від сьогодні не можна закрити ФОП через збій реєстру. А найгірше те, що державі на це начхати і за перший квартал 2025 треба буде платити податки.
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: П'ят 20 гру, 2024 18:56

вже оголосили що ремонт реєстрів буде 2+- тижні
значить до НР - тішь да гладь
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 12:57

Андрій Длігач
З якими конкретно проблемами у взаємодії з державними інститутами бізнес стикнувся за останній час.
Блокування податкових накладних і питання бронювання персоналу залишаться в топі.
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Повідомлення Додано: Пон 20 січ, 2025 15:45

Щодо динаміки відкритих та закритих ФОП

Олег Гетман

За даними дослідження YouControl.Market - у 2024 році українці відкрили 284,9 тис. ФОП.
Динаміку відкриттів за останні 5 років - на графіку.
🔝 Серед секторів лідерів за відкриттями ФОПів: роздрібна торгівля - 80 тисяч, ІТ - 38,7 тисячі та інші послуги - 38,2 тисячі.
👩‍💻 Продовжується тренд на зростання кількості жінок серед нових підприємиць: 61% зареєстрованих ФОПів у 2024 році належить жінкам, 49% - чоловікам.

В той же час закрилось у 2024 році - 210 тисяч ФОП
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 17:16

Южаніна Ніна Петрівна

Майже в 3 рази більше ФОП припинили свою діяльність у січні 2025 року, ніж розпочали.

За даними Опендатабот у січні поточного року припинили діяльність 61455 ФОП, тоді як розпочали лише 21358 ФОП.
 
Це ВПЕРШЕ за останні 3 роки – навіть повномасштабна війна не вплинула на динаміку закриття ФОП, як збільшення податків для підприємців.
 
Про такі наслідки попереджали ВСІ, але влада була глуха. ТЕПЕР є реальні цифри – може влада їх побачить чи залишиться ще й сліпа.

При запровадженні військового збору для ФОП в Мінфіні говорили, що треба гроші в бюджет для фінансування армії – порахували, що у 2025 році від ФОП надійде 13,7 мільярдів гривень.

Натомість вже майже 15 мільярдів влада виділила на популістські зимові підтримки та кешбеки.
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:09

Ірина_ Цікаво було б глянути статистику закриття по системі.
Є гіпотеза, що закривалась переважно 1 група і мертві ФОПИ на загальній.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:21

Re: Щодо динаміки закриття і відкриття ФОП у 2024 році

пля ато ми не знаємо що 50% ФОПів створені для оптимізації податковів. Але те що вони закриваються сумно - значить немає прибутків, щоб оптимізовувати податки
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 18:52

yama
Просто в моєму оточенні закрився 1 ФОП 3 групи, бо емігрував, з десяток 1 групи які торгували на базарі і з них майже всі торгують далі вчорну і ще п'ятірка мертвих (з 0 оборотом) на загальній системі.
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Повідомлення Додано: Пон 17 лют, 2025 19:05

  yama написав:пля ато ми не знаємо що 50% ФОПів створені для оптимізації податковів. Але те що вони закриваються сумно - значить немає прибутків, щоб оптимізовувати податки

или выбрали лимит
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