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Кібератака на держреєстри
вплинула на відкриття...

Кібератака на держреєстри вплинула на відкриття...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 23 гру, 2024 12:20

Кібератака на держреєстри вплинула на відкриття...

Пропонуємо до обговорення:
Відсутність доступу до окремих державних реєстрів внаслідок російської кібератаки негативно впливає на здатність банків відкривати нові рахунки та видавати кредити.

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Кібератака на держреєстри вплинула на відкриття банківських рахунків і видачу кредитів
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ДРОРМ (ГРОДИ) покинул чат, как и реестры недвижимости, продать купить недвижимость/автомобиль или передать их в залог не возможно.
До конца года не запустят
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