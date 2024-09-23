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Кібератака на держреєстри вплинула на відкриття...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 23 гру, 2024 12:20
Пропонуємо до обговорення:
Відсутність доступу до окремих державних реєстрів внаслідок російської кібератаки негативно впливає на здатність банків відкривати нові рахунки та видавати кредити.
Дивися повний текст Кібератака на держреєстри вплинула на відкриття банківських рахунків і видачу кредитів
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Додано: Пон 23 гру, 2024 12:20
ДРОРМ (ГРОДИ) покинул чат, как и реестры недвижимости, продать купить недвижимость/автомобиль или передать их в залог не возможно.
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