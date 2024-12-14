Україна відома низькими цінами на мобільний зв’язок у порівнянні з європейськими країнами. Однак у відносних показниках ситуація виглядає інакше.
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Мобільний зв’язок в Україні: у відносних витратах один із найдорожчих у Європі
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Додано: Сер 25 гру, 2024 18:43
Мобільний зв’язок в Україні: у відносних витратах один...
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Мобільний зв’язок в Україні: у відносних витратах один із найдорожчих у Європі
Додано: Сер 25 гру, 2024 18:43
Шановні читачі! Чи задоволені ви своїм тарифом на мобільні послуги? Чому, на вашу думку, ростуть ціни на мобільний зв'язок і, чи "доженемо" показники інших країн Європи?
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