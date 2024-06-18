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Європейські автовиробники
планують знижки на...

Європейські автовиробники планують знижки на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:31

Європейські автовиробники планують знижки на...

Пропонуємо до обговорення:
Європейські автовиробники підвищують ціни на автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння (ДВЗ).

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Європейські автовиробники планують знижки на електромобілі, а на авто з ДВЗ ціни підвищать
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 27 гру, 2024 14:31

Брєд. Електрички гімно. Тільки по місту їздити. Обходяться дорожче за звичайні мотори. Вигідно тільки якщо заряджати дома від 220.
fikysbenjamin
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Модератори: Ірина_, Модератор

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