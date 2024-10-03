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ТОП-20 найбільших економік
світу за ВВП (інфографіка)

ТОП-20 найбільших економік світу за ВВП (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 28 гру, 2024 13:09

ТОП-20 найбільших економік світу за ВВП (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Спеціалісти порталу Visual Capitalist створили інфографіку із найбільшими економіками світу за валовим внутрішнім продуктом (ВВП), скоригованим за паритетом купівельної спроможності (ПКС). Про це йдеться в даних Міжнародного валютного фонду за кінець 2024-го.

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ТОП-20 найбільших економік світу за ВВП (інфографіка)
R2
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Виходить, що Індонезія випереджає Францію та Великобританію. Їх обох, і ще й Японію та Німеччину на додачу випереджає раша... Цікава методика підрахунку...
qy700iti
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