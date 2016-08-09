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Вигідна відпустка: коли краще
планувати відпочинок у 2025

Вигідна відпустка: коли краще планувати відпочинок у 2025
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:30

Вигідна відпустка: коли краще планувати відпочинок у 2025

Пропонуємо до обговорення:
Фахівці порталу з пошуку роботи robota.ua розповіли, коли краще брати відпустку у 2025 році, щоб вона була вигідною та продуктивною.

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Вигідна відпустка: коли краще планувати відпочинок у 2025
R2
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Повідомлення Додано: Пон 30 гру, 2024 16:30

Шановні читачі!

А як Ви плануєте свою відпустку в 2025 році?
Які найкреативніші способи відпочинку Ви знаєте?
Поділіться, будь ласка, своїми ідеями!
Ірина_
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