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Рада підтримала
продовження воєнного стану

Рада підтримала продовження воєнного стану
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 13:27

Рада підтримала продовження воєнного стану

Пропонуємо до обговорення:
У середу, 15 січня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 днів — до 9 травня.

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Рада підтримала продовження воєнного стану
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 13:27

Ну це очевидно
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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