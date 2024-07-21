У середу, 15 січня, Верховна Рада проголосувала за продовження воєнного стану ще на 90 днів — до 9 травня.
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Рада підтримала продовження воєнного стану
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Додано: Сер 15 січ, 2025 13:27
Рада підтримала продовження воєнного стану
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Дивися повний текст
Рада підтримала продовження воєнного стану
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