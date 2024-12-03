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Коли гривню прив’яжуть
до євро — Рожкова

Коли гривню прив’яжуть до євро — Рожкова
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 17:44

Коли гривню прив’яжуть до євро — Рожкова

Пропонуємо до обговорення:
Євро замінить долар в якості курсоутворюючої валюти для української гривні. Але це відбудеться дуже непомітно для ринку.

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Коли гривню прив’яжуть до євро — Рожкова
R2
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Повідомлення Додано: Сер 15 січ, 2025 17:44

Треба скупляти євро
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Модератори: Ірина_, Модератор

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