Євро замінить долар в якості курсоутворюючої валюти для української гривні. Але це відбудеться дуже непомітно для ринку.
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Коли гривню прив’яжуть до євро — Рожкова
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Додано: Сер 15 січ, 2025 17:44
Коли гривню прив’яжуть до євро — Рожкова
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Дивися повний текст
Коли гривню прив’яжуть до євро — Рожкова
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