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Ціни на «автоцивілку» в Україні
зросли в середньому від...

Ціни на «автоцивілку» в Україні зросли в середньому від...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 11:50

Ціни на «автоцивілку» в Україні зросли в середньому від...

Пропонуємо до обговорення:
Ціни на поліси обов’язкового страхування автоцивільної відповідальності власників наземних транспортних засобів («автоцивілка», ОСЦПВ) після набуття чинності новим законом з 1 січня 2025 року, зросли в середньому від 70% до 100%.

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Ціни на «автоцивілку» в Україні зросли в середньому від 70% до 100%
R2
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 11:51

Какие 80-100%,
у меня две двухлитровые машины, на одной езжу.ее застраховал за 1800 (регистрация Киев)
вторая стоит на стоянке (регистрация Харьков) ее в говно страховой за 1500.
Это по ценам 2024 года.
С 2025 Киевская стоит 5900 минимум (Инго на хотлайне)
Харьковская 5200 минимум (АРХ на хотлайне)
рост +200%

проверил родительский Кашкай 1.6, регистрация Киев, страховка была в районе 1300-1800
сейчас , хотлайн, 5100 минимум (Експрес страхування/Инго)
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 12:23

stokoz
Если ранее Вы оформляли с франшизой, а сейчас, с 2025-го, её нет, то, конечно, будет такой рост, как Вы написали.
Обл. центр, Лачетти 1,6, франшиза 3200 грн., ПЗУ, стоимость в 2024 1100 грн. Сейчас, с 2025-го, самая дешевая от какой-то "Експрес Страхування" 3700 грн., а, хотя бы, ВУСО, уже 4700 грн.
Hennady
 
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Повідомлення Додано: Чет 16 січ, 2025 12:54

  Hennady написав:stokoz
Если ранее Вы оформляли с франшизой, а сейчас, с 2025-го, её нет, то, конечно, будет такой рост, как Вы написали.
Обл. центр, Лачетти 1,6, франшиза 3200 грн., ПЗУ, стоимость в 2024 1100 грн. Сейчас, с 2025-го, самая дешевая от какой-то "Експрес Страхування" 3700 грн., а, хотя бы, ВУСО, уже 4700 грн.


добрый, да оформлял с франшизой 2500-3200, без франшизы страховка была дороже на +/- 500 грн

у вас тоже рост в 3 раза с 1100 до 3700
о каком 100% росте в статье идет не ясно, ваша при таких раскладах дожна стоит 2200-2500
моя 3-4 тыс.
stokoz
 
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