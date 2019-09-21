Ринок нерухомості в Дніпрі (купівля, продаж, оренда)

RSS
  #<12345
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 18:57

  Vadim_ написав:пишут много всякой муйни ,всякие , сходите пообщайтесь с собственником


Пардон,вы к тому что объява-фейк?Сомневаюсь. Выложило довольно серьезное рыло.Фотки есть в инсте и на ОЛХ.
И дома в том же Кристальном есть па 200 такие,что 400 до войны были.
Сыпется готовое,а готовое нафиг не нужно.Нет у меня веры тому, что там слепили.
Заготовки стоят. Даже нещастные Барвы па 750 что весьма невыгодно.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1115
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 46 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 04 січ, 2026 19:16

  Господар Вельзевула написав:
  Vadim_ написав:плиточники зарабатівают почьти как хлопці на передке під кабами


То лохи,а не плиточники.
Волоско только декларирует 160 000.
Будущее-за пряморукими мужиками с отсрочкой.
Кстати, в Гранях продают 67м2 с ремонтом типа для себя,мебелью и техникой за 82.
Шоб бетон так падал, с учетом что ремонт априори уже от 600.
Даешь бетон баксов по 500-600!

я сильно извиняюсь , там вход в на котловане был 800 или штука, лень лезть за документами...
полюбуйтесь єтой прелестью
Vadim_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4382
З нами з: 23.05.14
Подякував: 635 раз.
Подякували: 521 раз.
 
Профіль
 
