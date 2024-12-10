37% українців, що знаходяться у Польщі, приїхали менше півроку тому — це найбільший показник серед усіх опитаних. Упродовж 2 років приїхало 23%.
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Серед новоприбулих українців у Польщі переважають трудові мігранти — дослідження
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Додано: Нед 19 січ, 2025 12:24
Серед новоприбулих українців у Польщі переважають...
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