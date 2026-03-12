Форуми / Форуми Дяді Саші

#<1 ... 83848586 Додано: Чет 12 бер, 2026 19:43 Hotab написав: hxbbgaf



Чого вони всі в 40 років стали хворими?





А ти в скільки став хворим? А ти в скільки став хворим?

То нехай проходять комісію, чому тоді тільки обмежено придатні мали всі бігти і проходити, а вони ні?



2роки це 5 годин на тиждень

мабуть десь 300 -400 годин за весь курс

але все одно

для чого ж їх вчили, для чогось гроші витрачались 2роки це 5 годин на тижденьмабуть десь 300 -400 годин за весь курсале все однодля чого ж їх вчили, для чогось гроші витрачались

Від того що гроші витрачені впусту (формально підготовка є, по факту нема) не означає що треба такому вручити взвод , щоб він всіх поклав в першому бою. А абирвалг натякає саме на це.

І ще, не берусь стверджувати, але якби такому «офіцеру» ще і полігон перед фронтом не йшов по скороченій процедурі, ну типу він же вже готовий на думку абирвалгів 😅

І тобі взагалі абирвалг виглядає шкідником: взяти непідготовлених піджаків, вручити їм без підготовки (або по короткій) взвод, і всіх покласти. Може абирвалг від страху вже почав качати ситуацію на шкоду державі? 😅 Від того що гроші витрачені впусту (формально підготовка є, по факту нема) не означає що треба такому вручити взвод , щоб він всіх поклав в першому бою. А абирвалг натякає саме на це.І ще, не берусь стверджувати, але якби такому «офіцеру» ще і полігон перед фронтом не йшов по скороченій процедурі, ну типу він же вже готовий на думку абирвалгів 😅І тобі взагалі абирвалг виглядає шкідником: взяти непідготовлених піджаків, вручити їм без підготовки (або по короткій) взвод, і всіх покласти. Може абирвалг від страху вже почав качати ситуацію на шкоду державі? 😅

Я про це вже писав!

я вважаю, що, військові всі теж мають бути викликані, може бути даний якийсь час (але не 4 роки) на пошук посади за восом і званням, і, як її не знаходиться, то ласкаво просимо в окоп чи в штурмовики, як здоров'я дозволяє (звісно, ВЛК має бути не формальною, але однаковою для всіх, а не для офіцерів обстеження роками, а для непридатного, якого схопили на вулиці, повна її відсутність). Оце було б про рівність. А що робити, як у нас сотні тисяч офіцерів після військових закладів і від мільйона до двох після кафедр? Зрозуміло, що стільки командирів не треба, коли солдат на фронті ледь 200 тис. Це абсурд. Як всі ці офіцери і далі не будуть воювати, в нас просто не вистачить людей і ми програємо.

Це ти шкодиш, підтримуючи хапання хворих і нездатних воювати взагалі і підтримуючи свавілля, яке вбиває в людей мотивацію. Як, дійсно, нічому не навчились на кафедрі, нехай тоді в окопи йдуть після БЗВП, як інші, в чому проблема.

Рівність - це коли в ТЦК йдуть всі і на війну відправляють за принципом придатності, а не одні обмежено придатні і половину з них одразу забирають на фронт, а може і більше, як врахувати отакі випадки, як он недавня історія про наркоманів і Скелю, яких і повністю придатними як і визнавали, то повністю незаконно, а 90-95% офіцерів не воюють, 90% ментів, 98% молодих відставників і т.д. не воюють

Я про це вже писав!Це ти шкодиш, підтримуючи хапання хворих і нездатних воювати взагалі і підтримуючи свавілля, яке вбиває в людей мотивацію. Як, дійсно, нічому не навчились на кафедрі, нехай тоді в окопи йдуть після БЗВП, як інші, в чому проблема. hxbbgaf Повідомлень: 23091 З нами з: 24.08.09 Подякував: 1683 раз. Подякували: 2387 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата Додано: Чет 12 бер, 2026 20:02 hxbbgaf написав: Hotab написав: hxbbgaf



Чого вони всі в 40 років стали хворими?





А ти в скільки став хворим? А ти в скільки став хворим?

То нехай проходять комісію, чому тоді тільки обмежено придатні мали всі бігти і проходити, а вони ні? То нехай проходять комісію, чому тоді тільки обмежено придатні мали всі бігти і проходити, а вони ні?

Що значить «мали»? А якщо не пішли, то що трапиться?

І що значить «бігти». Скільки часу надали підтвердити тим, хто непридатний, свою непридатність?



Я про це вже писав!

я вважаю, що, військові всі теж мають бути викликан





Ти трішки підтуплюєш. Я тобі вже відповідав «військових не можна викликати чи не викликати, вони вже в бригадах на момент війни і відбивають напад».

Про яких «військових» ти говориш?





Що значить «мали»? А якщо не пішли, то що трапиться?

І що значить «бігти». Скільки часу надали підтвердити тим, хто непридатний, свою непридатність?

Ти трішки підтуплюєш. Я тобі вже відповідав «військових не можна викликати чи не викликати, вони вже в бригадах на момент війни і відбивають напад».

Про яких «військових» ти говориш?

Так у скільки ти став хворим, що у тебе оце «як це раптом в 40 став хворим?»

Військові - всі, хто закінчив військові заклади. І хто кафедри закінчив, теж можна вкликати. Але чомусь вирішили викликати тільки хворих людей.





Як не пройшли, то штраф, розшук





Ти вчергове брехливе , як і про «2 млн офіцерів».

Як не прийшли, то просто втратили свою непридатність. Стали в один ряд з тими ж піджаками і улюбленими тобою охоронцями. Не більше , не менше.

Якщо і потрапили в розшук, то в тому ж порядку як і «охоронці», якщо прийшла повістка і не явився. А не за те що не пішов підтверджувати свою непридатність у наданий законом термін у кілька місяців (у абирвалга це «стислі терміни» називається )

Повністю зрівнялись в правах і обовʼязках.



Військові - всі, хто закінчив військові заклади. І хто кафедри закінчив,







Військові - це військовослужбовці,

А хто що там закінчив.. Випускник аграрного - фермер? Випускник педу - вчитель?

Чи все ж вчитель - це хто працює вчителем?? А аграрій - хто в сільському господарстві??

Ти підлікуйся трохи. На пару тижнів ще .





І хто кафедри закінчив, теж можна вкликати.





Я не питаю кого ти хочеш викликати. Викликати і тебе можна.

Я питаю хто такі в хворій голові «військові»?

Закінчив кафедру і не служив - військовий? Ні.,

Закінчив військовий вуз , зразу звільнився і і вже 20 років не служить - військовий? Ні!

Прослужив 30 років і на пенсії вже роками - військовий ? Ні.

Пішов на контракт і його на першому ж році зачепила війна , військовий? Так!

Служив строкову і давно звільненмй , військовий? Ні!

Служив строкову і зачепила війна- військовий? Так. А потім їх всіх звільнили , вже не військовий.





Що тобі тут незрозуміло?



Ти вчергове брехливе , як і про «2 млн офіцерів».
Як не прийшли, то просто втратили свою непридатність. Стали в один ряд з тими ж піджаками і улюбленими тобою охоронцями. Не більше , не менше.
Якщо і потрапили в розшук, то в тому ж порядку як і «охоронці», якщо прийшла повістка і не явився. А не за те що не пішов підтверджувати свою непридатність у наданий законом термін у кілька місяців (у абирвалга це «стислі терміни» називається )
Повністю зрівнялись в правах і обовʼязках.

Військові - це військовослужбовці,
А хто що там закінчив.. Випускник аграрного - фермер? Випускник педу - вчитель?
Чи все ж вчитель - це хто працює вчителем?? А аграрій - хто в сільському господарстві??
Ти підлікуйся трохи. На пару тижнів ще .

Я не питаю кого ти хочеш викликати. Викликати і тебе можна.
Я питаю хто такі в хворій голові «військові»?
Закінчив кафедру і не служив - військовий? Ні.,
Закінчив військовий вуз , зразу звільнився і і вже 20 років не служить - військовий? Ні!
Прослужив 30 років і на пенсії вже роками - військовий ? Ні.
Пішов на контракт і його на першому ж році зачепила війна , військовий? Так!
Служив строкову і давно звільненмй , військовий? Ні!
Служив строкову і зачепила війна- військовий? Так. А потім їх всіх звільнили , вже не військовий.

Що тобі тут незрозуміло?

Ще раз питаю, ти у скільки став хворим, що тебе дивує, коли в 40 стають хворими?

Військовозобов'язані, які мали статус «обмежено придатний», зобов'язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Після 6 червня 2025 року тим, хто не пройшов медогляд, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн, примусовий привід до ТЦК поліцією та розшук. Статус не стає «придатним» автоматично, але загрожує штраф.

Навіщо вириваєш слова із контекста, я написав, військові - хто закінчив військові заклади. А ти присобачив туди шматок наступного речення.

Військовозобов'язані, які мали статус «обмежено придатний», зобов'язані пройти повторну ВЛК до 5 червня 2025 року. Після 6 червня 2025 року тим, хто не пройшов медогляд, загрожує штраф від 17 000 до 25 500 грн, примусовий привід до ТЦК поліцією та розшук. Статус не стає «придатним» автоматично, але загрожує штраф.

Навіщо вириваєш слова із контекста, я написав, військові - хто закінчив військові заклади. А ти присобачив туди шматок наступного речення.

Як у 40 стають хворими, нехай пройдуть комісію, в чому проблема. Комісія несправедлива? Так це для всіх так, чому всім їм тренованим і підготовленим інлульгенція, окрім обмежено придатних В яких ще правах зрівнялись, непридатність встановлює тільки ВЛК, як без неї щось може статись автоматом, як хтось не прийшов? Ти несеш повну маячню!





Як не пройшов до 6 червня минулого року чи коли там





«Чи коли там» - це твої «стислі терміни» які становили 12+ місяців з моменту появи закону і до дедлайну.

І дедлайн, коли стали так абирвалгів викликати, настав аж у черні 2025 року. Тобто 3+ роки, як всіх інших вже викликали повістками на ВЛК і штрафували за неявку.

Тобто ти тут жалобиш , що обмежено придатних , які не прибули за 12+ місяців підтвердити непридатність, стали викликати з червня 2025?? Да ти що!! Яке нещастя і несправедливість!





Я написав військові - хто закінчив військові заклади.





«Чи коли там» - це твої «стислі терміни» які становили 12+ місяців з моменту появи закону і до дедлайну.
І дедлайн, коли стали так абирвалгів викликати, настав аж у черні 2025 року. Тобто 3+ роки, як всіх інших вже викликали повістками на ВЛК і штрафували за неявку.
Тобто ти тут жалобиш , що обмежено придатних , які не прибули за 12+ місяців підтвердити непридатність, стали викликати з червня 2025?? Да ти що!! Яке нещастя і несправедливість!

Я прекрасно бачу маячню яку ти написав. На підставі чого випускник 2000 року в 2022 є військовим??

