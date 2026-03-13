|
Южаніна: кожен силовик має повоювати
Форум містить персональні теми форумчан ділової спрямованості. Теми, що користуються популярністю в цьому розділі, можуть бути перетворені на окремі підфоруми.
Додано: П'ят 13 бер, 2026 10:50
hxbbgaf написав:
Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Тисячі, сам кажеш. А їх мільйони
У нас в принципі немає стільки воєнних ВНЗ, щоб випустити мільйони випускників навіть за 30 років. Ви хоч арифметику в школі вчили?
Додано: П'ят 13 бер, 2026 11:29
Faceless написав: hxbbgaf написав:
Ну, як закінчив військовий заклад, то військовий за фахом, що не так..
Тисячі, сам кажеш. А їх мільйони
У нас в принципі немає стільки воєнних ВНЗ, щоб випустити мільйони випускників навіть за 30 років. Ви хоч арифметику в школі вчили?
Знову перекручування. Це відповідь хотабу, хто такий військовий. А стосовно мільйонів, то про офіцерів взагалі, там більша частина офіцери після кафедр.
