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Де пропонують роботу без досвіду
із зарплатою 66 тисяч євро

Де пропонують роботу без досвіду із зарплатою 66 тисяч євро
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 19:52

Де пропонують роботу без досвіду із зарплатою 66 тисяч євро

Пропонуємо до обговорення:
В оголошенні про пошук працівників зазначається, що проживання, харчування, проїзд до місця роботи і назад, а також спеціальний одяг забезпечує роботодавець.

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Де пропонують роботу без досвіду із зарплатою 66 тисяч євро
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 січ, 2025 19:52

А охоронці ім потрібні?
Investor_K
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Модератори: Ірина_, Модератор

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