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Високий рівень безробіття — один з найбільших викликів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 26 січ, 2025 11:11
Пропонуємо до обговорення:
Рівень безробіття залишається одним із ключових викликів для економіки України як у короткостроковій перспективі, так і з огляду на зростаючу потребу у фахівцях різних професій для реалізації програм відновлення.
Дивися повний текст Високий рівень безробіття — один з найбільших викликів для української економіки
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Додано: Нед 26 січ, 2025 11:11
На сегодня говорить о безработице не приходится. Тотальная нехватка кадров. Уже несколько месяцев висят открытые вакансии на сайтах поиска роботы, нет ни одного резюме! До войны всегда был выбор из 5-10 резюме. При этом данные вакансии не сугубо мужские, чаще подразумевают под собой женщин, хотя и мужчины также работают.
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efim_obukhov
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Додано: Нед 26 січ, 2025 11:16
efim_obukhov написав:
На сегодня говорить о безработице не приходится. Тотальная нехватка кадров. Уже несколько месяцев висят открытые вакансии на сайтах поиска роботы, нет ни одного резюме! До войны всегда был выбор из 5-10 резюме. При этом данные вакансии не сугубо мужские, чаще подразумевают под собой женщин, хотя и мужчины также работают.
сейчас вон эйчары прямо на улицах хватают будущих работников, и сразу 100 тысяч предлагают.
какая безработица?)
а вообще статья конечно грустная. какие-то гранты на собственный бизнес тем, кто никогда его не имел, компенсация работодателям зарплат ВПО и прочая имитация бурной деятельности бесполезной службы занятости, направленная на проедание своего бюджета на разный порожняк
и все это за наш с вами счет
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Додано: Нед 26 січ, 2025 11:25
efim_obukhov написав:
Тотальная нехватка кадров.
В нас дуже дивна ситуація: з одного боку купа вакансій, які мають нереалістичні вимоги до працівника, а з іншого - купа безробітних, які мають нереалістичні вимоги до вакансій.
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