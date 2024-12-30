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Скільки років можуть служити
електромобілі — дослідження

Скільки років можуть служити електромобілі — дослідження
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 20:02

Скільки років можуть служити електромобілі — дослідження

Пропонуємо до обговорення:
Сучасні електромобілі можуть служити так само довго й часто є надійнішими, ніж аналогічні автомобілі з ДВС. До такого висновку дійшли дослідниками з Університету Бірмінгема та Лондонської школи економіки, які проаналізували понад 300 000 000 записів, включаючи дані про 30 000 000 автомобілів.

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Скільки років можуть служити електромобілі — дослідження
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 08:45

Витрати на заміну батареї все ще експоненціально вищі, ніж аналогічні заміни компонентів в автомобілях з ДВЗ.


Ото сформулювали...

То яким % ціни авто є та батарейка?
І на скільки років чи тис.км її вистачить? 🤔
Є хоч якісь гарантії виробника?
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 29 січ, 2025 10:37

Хто оцю маячню писав?! Електомобіль - це як мобілка на колесах. Строк придатності регулюється станом батареї. Я не знаю ні одну батарею, щоб працювала 18 років.... А заміна батареї в електромобілі це дуже дороге задоволення. Так, з часом це буде дешевше. Але зараз , це майже ціна нового авто з ДВЗ.
alda4072
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