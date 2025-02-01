|
|
|
Хто замовляв будівництво будинку на замовлення?
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 22 жов, 2025 17:58
trololo написав: Hotab написав:trololo
Це не прохання, так, просто роздуми… Ви б поділились своїм детальним проектом з іншим? Скільки б це коштувало?)
Так само скажем детально розрахований дизайн-проєкт, який робився для іншого? . Чи буває так, що хтось використав безкоштовно чуже?)
вітаю, актуально ще? тільки побачив. проект (планування) в мене z24 (z500 каталог), трохи перероблений під себе. по грошам вийшло 50к (УШП, стіни однослойні D300, церезіт візаж, криша вальмова бітумка, холодний дах. 120 метрів корисної) - це за коробку з вікнами і парканом.
детальніше можу в особисті
Та то я ходив колами біля окружної Києва (як всередині, так і ДО 1км ззовні за нею) і думав над власним гніздом. Зараз вже гніздюсь на березі Адріатики. Можливо знову питання стане актуальним, то звернусь. Дякую)
-
Hotab
-
-
- Повідомлень: 16846
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 398 раз.
- Подякували: 2522 раз.
-
-
Профіль
-
-
5
4
4
Додано: Сер 22 жов, 2025 18:12
Бетон написав:
Практически все дома, которые мне приносят для оценки визуально - по фоткам, полный хлам. Учитывая количество обращений по усилением фундаментов- ситуация ещё хуже.
Покупать готовое - хуже чем машину у перекупов
Недавний случай, люди купили готовый дом. уже делали отделку, начала валиться стена. Длина стены 10 метров. устойчивость стены не обеспечена по всей длине ничем, на стропильной системе живого места нет - стропила опираются на стены без мауэрлата, на коньках диагонали держатся на пару гвоздях. фундаменты при начале отопления полезли вверх пучением. и такого полно. строй бизнесмены
Угу,сам смотрел недавно под Киевом. Просто куски стройматериалов уложенных друг на друга. Ну недорого, но судя по тому как сделано-навар Х2. Упаси Боже их покупать.
Неужели придется повторить стройку?
Кстати, какое направление посоветуешь чисто посмотреть? Из пригорода ? Ну что бы быдла поменьше и не шахедная сторона
-
Господар Вельзевула
-
-
- Повідомлень: 914
- З нами з: 11.09.24
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 39 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|25354
|17264773
|
|
|0
|5674
|
|
|0
|4879
|
|