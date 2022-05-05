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НБУ виявив криптовалютну компанію,
що незаконно видавала...

НБУ виявив криптовалютну компанію, що незаконно видавала...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 15:23

НБУ виявив криптовалютну компанію, що незаконно видавала...

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України за результатами аналізу правочинів, що укладаються сервісом «BitCapital», виявив у таких правочинах ознаки фінансової послуги з надання коштів у кредит, що порушує Закон України «Про фінансові послуги та фінансові компанії».

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НБУ виявив криптовалютну компанію, що незаконно видавала гривневі кредити
R2
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 15:23

кредиты брали а теперь жалуются в НБУ что ставки высокие?
и кто то сомневается в уровне айкью украинцев, которое было недавно озвучено?
stokoz
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 15:26

  stokoz написав:кредиты брали а теперь жалуются в НБУ что ставки высокие?
и кто то сомневается в уровне айкью украинцев, которое было недавно озвучено?

на багатьох крипто-біржах можна як класти крипту і квазі фіат на депо так і брати в борг, чи вони готівкою швидкогроші?
flyman
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