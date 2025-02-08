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Відсьогодні в Україні запускають перший етап системи...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 10 лют, 2025 14:41
Пропонуємо до обговорення:
З 10 лютого 2025 року в Державному аграрному реєстрі для суб’єктів господарювання буде доступний новий електронний сервіс завчасного сповіщення про застосування засобів захисту рослин в межах запуску першого етапу «Є-Бджільництво».
Дивися повний текст Відсьогодні в Україні запускають перший етап системи «Є-Бджільництво»
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Додано: Пон 10 лют, 2025 14:41
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