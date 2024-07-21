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Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 11 лют, 2025 15:43
Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала закупівлю російських реакторів за півмільярда євро для Хмельницької атомної станції. Свої голоси на підтримку віддав 261 народний депутат.
Дивися повний текст Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів для Хмельницької АЕС
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Додано: Вів 11 лют, 2025 15:43
це зрада!
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