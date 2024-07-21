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Верховна Рада схвалила закупівлю
російських реакторів...

Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 11 лют, 2025 15:43

Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів...

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада підтримала закупівлю російських реакторів за півмільярда євро для Хмельницької атомної станції. Свої голоси на підтримку віддав 261 народний депутат.

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Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів для Хмельницької АЕС
R2
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це зрада!
stokoz
 
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Re: Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів...

главное, чтобы инструкции были на укр.
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Re: Верховна Рада схвалила закупівлю російських реакторів...

це театр абсурда !
эти реакторы нельзя ни обслуживать, ни сертифицировать без «Росатома», МАГАТЕ не даст права на эксплуатацию без привлечения российских специалистов.
yama
 
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