Санкції, які сьогодні запровадила Рада національної безпеки і оборони (РНБО), будуть скасовані для тих олігархів, які повернуть до бюджету виведені під час війни кошти.
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Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка
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Додано: Чет 13 лют, 2025 20:32
Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка
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Зеленський назвав умову зняття санкцій з Порошенка
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:32
Чекаємо розповідь як портнов в одних штанах поїхав, після вбивання чеченців мабуть, :) тому він досі не під санкціями.
Додано: Чет 13 лют, 2025 20:34
Не голосував за порошенко, але очевидно, що зеленського з його шоблою треба вже гнати сцяними гончирками
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