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Від мема до багатства: потенціал DOGEN у 30,000%...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 19 лют, 2025 17:32
Пропонуємо до обговорення:
Криптоентузіасти активно обговорюють нового гравця на арені мемкоїнів. Із можливістю принести неймовірну дохідність до 30,000%, DOGEN привертає увагу інвесторів, які раніше вкладалися в Shiba Inu та Dogecoin. Питання, яке цікавить усіх: чи може це бути наступна велика можливість у світі криптовалют?
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