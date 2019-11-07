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Від мема до багатства:
потенціал DOGEN у 30,000%...

Від мема до багатства: потенціал DOGEN у 30,000%...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 19 лют, 2025 17:32

Від мема до багатства: потенціал DOGEN у 30,000%...

Пропонуємо до обговорення:
Криптоентузіасти активно обговорюють нового гравця на арені мемкоїнів. Із можливістю принести неймовірну дохідність до 30,000%, DOGEN привертає увагу інвесторів, які раніше вкладалися в Shiba Inu та Dogecoin. Питання, яке цікавить усіх: чи може це бути наступна велика можливість у світі криптовалют?

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Від мема до багатства: потенціал DOGEN у 30,000% привертає інвесторів Shiba Inu та Dogecoin
R2
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