Володимиру Зеленському довіряють більше половини українців. Всупереч думці Дональда Трампа, за останні місяці рейтинг президента зріс.
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Всупереч думці Трампа: соціологи зафіксували зростання рейтингу президента
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Додано: Чет 20 лют, 2025 12:41
Всупереч думці Трампа: соціологи зафіксували зростання...
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Всупереч думці Трампа: соціологи зафіксували зростання рейтингу президента
Додано: Чет 20 лют, 2025 12:41
Я не знаю жодного хто довіряє зараз, хоча 1,5 роки тому таких була більшість.
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