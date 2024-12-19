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Всупереч думці Трампа: соціологи
зафіксували зростання...

Всупереч думці Трампа: соціологи зафіксували зростання...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 12:41

Всупереч думці Трампа: соціологи зафіксували зростання...

Пропонуємо до обговорення:
Володимиру Зеленському довіряють більше половини українців. Всупереч думці Дональда Трампа, за останні місяці рейтинг президента зріс.

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Всупереч думці Трампа: соціологи зафіксували зростання рейтингу президента
R2
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Повідомлення Додано: Чет 20 лют, 2025 12:41

Я не знаю жодного хто довіряє зараз, хоча 1,5 роки тому таких була більшість.
salvydas
 
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